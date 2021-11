Fritz-Winter-Jahr in Dießen gibt es nur häppchenweise

Michael Gausling zeigt Papierarbeiten des Dießener Malers Fritz Winter. Zur Ausstellungseröffnung schildert er, wie sich Corona auf seine Arbeit auswirkt.

Zur Ausstellungseröffnung keine der üblichen Einladungskarten, stattdessen eine Art Tätigkeitsbericht über die zurückliegenden Monate, mehr als ein Jahr, in dem es still geworden war - nicht nur - um das Fritz-Winter-Atelier in Dießen. Aber: „Ja, es gibt uns noch …!“, verkündete nun dessen Leiter Michael Gausling - auch das ist „ Corona“.

Dass die Pandemie die Arbeit der Kulturschaffenden in der Öffentlichkeit wo nicht zum Erliegen, so doch in fast allen Bereichen massiv in Bedrängnis gebracht hat, darauf wurde seitens der Betroffenen verschiedentlich hingewiesen. Was dies für ihn und alle für den Nachlass des Malers Fritz Winter Tätigen jedoch konkret bedeutete, schildert Michael Gausling in seinem nunmehr 31. Jahr als Galerist in einem fast zweiseitigen Schreiben.

Kurze Retrospektive im Emil-Schumacher-Museum

Darin berichtet er über die aus eigenem Fundus unterstützte Fritz-Winter-Retrospektive im Emil-Schumacher-Museum in Hagen, die kaum eröffnet, schon wieder geschlossen werden musste, während es bei der zweiten großen Schau des vergangenen Jahres über den „Documenta-Künstler der ersten Stunde“, Fritz Winter, so weit erst gar nicht kam.

Die fertig gehängte Ausstellung in Kassel, ebenfalls bereichert mit bedeutenden Leihgaben aus Dießen, erlebte nicht einmal die Eröffnung – und soll nach ihrem Wiederabbau nun in 2023 nachgeholt werden. Die schließlich verlängerte Hagener Retrospektive dagegen wandert weiter ins Angermuseum nach Erfurt, wo sie ab 7. November zu sehen ist. Mit der parallel zu diesen beiden Schauen geplanten Präsentation von Papierarbeiten des Künstlers in dessen früherem Atelier wäre 2020 im Dreieck Hagen-Kassel-Dießen tatsächlich zu einer Art Fritz-Winter-Superjahr geworden.

Fritz-Winter-Superjahr fällt Corona zum Opfer

Doch Corona machte das zunichte. Begleitet gewesen, so Gausling, seien diese teils dramatischen Entwicklungen von so mancher „Träne im Knopfloch“ der Ausstellungsmacher. Dass es nun aber weitergehe und endlich auch die längst gehängten Papierarbeiten in Dießen gezeigt werden könnten, stelle ein Stück Normalität wieder her. Wobei „normal“ bei einem Künstler vom Rang Fritz Winters nichts anderes bedeutet als außergewöhnlich.

Gezeigt werden in der Galerie am Forstanger Arbeiten aus allen Schaffensphasen des Malers, darunter etwa mit „Kinder“ aus dem Jahr 1928 auch einige wenige, noch der gegenständlichen Darstellung verhaftete Frühwerke.

Der Bogen spannt sich weiter über zwei in Sichtachse gehängte, monochrom erdfarbene Werke in Spachteltechnik aus den 30er-Jahren und, im Gegensatz dazu, einige eher zeichnerische, durch Naum Gabos konstruktivistische „Verspannungen“ inspirierte Arbeiten, in denen es sichtlich mehr um Struktur als um Farbe geht.

Filzstiftarbeiten für die Fingerfertigkeit

Mit der Mehrzahl der Exponate deutlich abgebildet ist aber auch diese, Ende der 1940er-Jahre einsetzende Umgewichtung zugunsten der Farbe bis hin zu den flirrenden Farbfeldern und -bändern der Anfang und Mitte 60er-Jahre sowie den deutlicher begrenzten und ruhigeren Farbflächen gegen Ende des Jahrzehnts. Eine Entdeckung sind zudem die noch wenig bekannten, während Fritz Winters Fronteinsatzes in den Schützengräben entstandenen Feldskizzen, die Michael Gausling in einer kleinen Auswahl zeigt, sowie die ebenfalls in einer Situation der Gefangenheit geschaffenen Filzstiftarbeiten aus Winters letztem Lebensjahr.

Nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt gehörten sie fortan zu seinen „Fingerübungen“ und sind doch weit darüber hinaus: die Quintessenz eines Künstlerlebens.

Papierarbeiten bis 19. Dezember zu sehen

Besonders gelungen in dieser Präsentation ist einmal mehr die Gegenüberstellung des Werks Fritz Winters mit den Stahlskulpturen des Bildhauers Thomas Röthel, zweier Künstler, die sich nie begegnet sind und dennoch dieselbe künstlerische Sprache „ausgebildet“ haben. Mit ihren flächig beziehungsweise räumlich ausgearbeiteten Balken-, Bänder- beziehungsweise Gitterstrukturen stehen Winters Bilder und Röthels Skulpturen in geradezu verblüffender Analogie zueinander.

Die Ausstellung „Fritz Winter - Papierarbeiten“ im Fritz-Winter-Atelier in Dießen, Forstanger 15a, ist geöffnet bis Sonntag, 19. Dezember, jeweils Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 08807/4559.