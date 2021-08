Ammersee

Fußball-Bezirksligist Raisting holt mit sieben Feldspielern einen Punkt

Plus SV Raisting rutscht in der Fairnesstabelle weiter ab. Gleich drei Spieler fliegen in Aubing vom Platz.

Von Uschi Schuster

Einen Platzverweis kann man wegstecken. Bei zwei wird es schon schwierig. Aber mit drei wird es fast unmöglich, zu punkten. Dem SV Raisting ( Bezirksliga Süd) gelang dieses Kunststück beim 1:1 beim SV Aubing. „Mit nur sieben Feldspielern beim Schlusspfiff ist das ein gewonnener Punkt“, konstatierte SVR-Spielertrainer Franz nach dem Remis bei den hoch gehandelten Aubingern.

