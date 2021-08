Fußball: Dem SV Raisting fehlt es gegen Denklingen an Kraft

Plus Der SV Raisting verliert gegen Denklingen. Oberweikertshofen ist am Sonntag zu Gast.

Den schweren letzten Spielen und dem ausgedünnten Kader mit einigen angeschlagenen Spielern musste der SV Raisting beim VfL Denklingen Tribut zollen. „Je länger das Spiel dauerte, desto müder wurden wir“, gestand SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach der 0:2 Niederlage beim Nachbarn.