Ammersee

17:35 Uhr

Fußball: Der SV Raisting bleibt wieder ohne Gegentor

Plus Die Elf um Spielertrainer Hannes Franz verbessert sich durch einen 4:0-Heimerfolg gegen Großhadern auf Platz zwei in der Bezirksliga Oberbayern Süd. Zwei Treffer gehen auf das Konto von Andreas Heichele.

Von Uschi Schuster

Die Null steht weiterhin, und in der Offensive läuft es. Beim SV Raisting geht die Siegesserie weiter. Zum dritten Mal in Folge blieb die Elf um Spielertrainer Hannes Franz ohne Gegentor – auch zuhause gegen den TSV Großhadern. Aus einer Vielzahl von Chancen gegen den Aufsteiger schlug der SVR auch entsprechend Kapital, sodass am Ende ein ungefährdeter 4:0-Erfolg heraussprang.

