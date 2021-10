Ammersee

Ganz Dießen wird zum Flohmarkt

Viel los war beim Haustüren-Flohmarkt am Sonntag in Dießen. Das Bild zeigt Stände in der Prinz-Ludwig-Straße,

Plus Der Haustüren-Flohmarkt in Dießen zieht am Sonntag viele Menschen an. Fast 200 Haushalte haben etwas zu verkaufen. Und dann gibt es noch einen zweiten Markt.

Von Dagmar Kübler

Dießen Endlich mal wieder stöbern und wühlen, für kleines Geld frischen Wind in den Kleiderschrank bringen, die Kinder mit Winterschuhen eindecken oder neuen Lesestoff ergattern – dafür war Sonntag Gelegenheit beim Dießener Haustüren-Flohmarkt. Rund 190 Haushalte hatten kräftig ausgemistet und präsentierten ihre Waren auf Biertischen oder Decken im Hof, auf dem Gehsteig vor dem Haus, im Grünstreifen oder direkt aus dem Auto heraus.

