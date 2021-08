Gemeinsames Erinnern in fröhlicher Runde in Dießen

Plus Junge Leute aus Rumänien und Deutschland lernen in Bayern aus der Vergangenheit. Dießen ist die Basis für ihren Einsatz beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge.

Ein schöner Sommerabend im Garten des MTV-Gästehauses, vom Grill kommt verführerischer Duft, junge Leute sitzen an Biertischen und unterhalten sich auf Deutsch, Englisch oder Rumänisch. Am Balkon hängt ein Banner mit der Aufschrift „Versöhnung, Verständigung, Freundschaft – Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge“.