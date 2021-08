Ammersee

12:45 Uhr

Kunst aus Utting: Stamatina Medrischs Bilder sind Anregung zur Selbstfindung

Plus Stamatina Medrisch ist gebürtige Griechin und lebt in Utting. Dort entdeckt sie ihre Liebe zur Malerei. Was ihr Markenzeichen ist.

Von Ulrike Reschke

Seit 1993 lebt die gebürtige Griechin Stamatina Medrisch mit ihrer Familie in Utting. Am Ammersee entdeckte die studierte Sozialarbeiterin die Malerei. Es folgten Ausbildungen bei Künstlerinnen wie Susanne Lautenbacher in Utting, Oksana Medved in Stegen und Bärbel Pfleghar in Pürgen. Schon immer beschäftigte sich Stamatina Medrisch mit der Beziehung zwischen Traum, Wirklichkeit und Vergänglichkeit, was sie mit kräftigen Farben wie Acryl, Öl oder Ölkreide in aufeinander aufbauenden Malschichten in ihren Bildern ausdrückt. „

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen