Ammersee

vor 3 Min.

Pähl: Kein Bahnanschluss - kein Hauptort

Plus Weil die Gemeinde Pähl keinen Bahnanschluss hat, soll sie anders als Raisting nicht zum „Hauptort“ heraufgestuft werden. Wie diese Überlegung im Gemeinderat ankommt.

Von Alfred Schubert

Die Raumordnung und die damit verbundenen Planungsziele für die Siedlungsentwicklung beschäftigten den Pähler Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Donnerstag. Hintergrund der Planung ist die Überlegung, vor allem an leistungsfähigen Verkehrsachsen neue Baugebiete auszuweisen, um nicht unnötig viele Straßen bauen zu müssen. Dabei hat die Schiene Vorrang vor dem Individualverkehr. Dies bedeutet, dass Orte, die einen Bahnhof haben oder wenigstens an einer Bahnlinie liegen, zu „Hauptorten“ aufgestuft und bevorzugt werden können. Entsprechend werden die anderen von der Entwicklung abgehängt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen