Ammersee

28.08.2021

„Quattrocento“ lebt in St. Ottilien auf

Einblicke in die Malart von „Quattrocento“ gibt es in St. Ottilien. Unser Bild zeigt Werke von Reinhold Heller, einem ehemaligen Kunsterzieher am Rhabanus-Maurus-Gymnasium.

Plus Noch bis 29. August sind Werke in der Malart des Münchener Schülerkreises in der Klostergalerie in St. Ottilien ausgestellt. Darunter sind Werke des Kunsterziehers Reinhold Heller und seiner Frau Erika.

Von Romi Löbhard

Nur vier Jahre, von 1954 bis 1958, hatte „Quattrocento“, ein Schülerkreis rund um den Münchener Kunstprofessor Richard Seewald Bestand. Mit Seewalds Weggang von der Akademie der Bildenden Künste zerfiel die lose Gemeinschaft von Quattrocento. Was blieb, ist, dass etliche der Gruppe einen künstlerischen Weg einschlugen, Lehrer wurden oder auch freie Kunstschaffende.

