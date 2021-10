Umbau der Dießener Seeanlagen: Fällt jetzt die nächste Weide?

Plus Die Umgestaltung der Seeanlagen in Dießen schreitet voran. Doch dem Neubau der Uferbefestigung ist jetzt ein Baum im Weg.

Fällt im Zuge der Umgestaltung der Dießener Seeanlagen bald die nächste Weide? Diese Aussicht sorgt seit Kurzem für Aufregung in der Marktgemeinde. Es geht um den Baum am linken Ufer der Mühlbachmündung.