Was sagen die Pähler zum geplanten Rathaus?

Plus Das geplante Rathaus in Pähl kostet rund fünf Millionen Euro. Nachdem das Projekt im Gemeinderat vorgestellt wird, sollen sich die Bürgerinnen und Bürger äußern.

Von Alfred Schubert

In Pähl soll ein neues Rathaus gebaut werden. Grund für den vom Gemeinderat geplanten Neubau am Ortsrand neben der „Kleinen Schule“ ist vor allem der Platzmangel im bestehenden Verwaltungsgebäude an der Kirche, das sich dort zusammen mit der Grundschule in einem Gebäude befindet, die ebenfalls mehr Räume benötigt. Dem Gemeinderat scheint eine Sanierung des Altbaus nicht sinnvoll. Bei der vergangenen Sitzung stellte die beauftragte Architektin Claudia Schreiber ihren Entwurf für das neue Gebäude vor.

