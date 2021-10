Ammersee

vor 4 Min.

Weide in den Seeanlagen: Der Dießener Gemeinderat hat entschieden

Die Weide an der Nordseite der Mühbachmündung in den Dießener Seeanlagen hat den Gemeinderat jetzt in einer Sondersitzung beschäftigt.

Plus Bei der Neugestaltung der Dießener Seeanlagen ist an der Mühlbachmündung ein Baum im Weg. Jetzt steht fest, wie das Problem gelöst wird.

Von Gerald Modlinger

Eine knappe Stunde ist es am Montagabend im Dießener Gemeinderat um die Frage gegangen, wie mit der Weide an der Mühlbach-Mündung in den Ammersee weiterverfahren werden soll. Der Baum ist - wie in der vergangenen Woche publik wurde - dem Neubau der Uferbefestigung im Weg. Baufirma und Planer sprachen sich dafür aus, ihn zu fällen. In der vergangenen Woche schlugen in Dießen deswegen die Wellen hoch. Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Bürger) beraumte daraufhin eine Sondersitzung des Gemeinderats an - denn dieser hatte sich stets für eine Erhaltung des Baums ausgesprochen.

