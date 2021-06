Am Dießener Skaterplatz wachsen jetzt Bäume in Trögen

Plus Im Sommer ist es heiß auf der Asphaltfläche des Dießener Skaterplatzes aus dem MTV-Gelände. Violetta Hoeltz hat eine zündende Idee und findet Mitstreiter für die Umsetzung.

Unter anderem mithilfe zweier Firmen aus Dießen und Thaining wird auf der Asphaltfläche des Dießener Skaterplatzes auf dem MTV-Gelände auch für etwas Grün und Schatten gesorgt. Zwischen dem Skaterplatz und dem künftigen Basketballplatz werden dafür sechs große mit Bäumen bepflanzte Tröge aufgestellt.