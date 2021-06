Drei Rosen in Dießen: Der Gemeinderat stellt eine wichtige Weiche

Plus Seit mehr als drei Jahren gehört der ehemalige Gasthof "Drei Rosen" dem Markt Dießen. Das Anwesen steht schon länger leer. Jetzt soll sich dort etwas ändern.

Wie soll es mit dem ehemaligen Gasthof „Drei Rosen“ weitergehen, den die Marktgemeinde Dießen vor mehr als drei Jahren gekauft hat? Diese Frage war dem Gemeinderat kürzlich eine nichtöffentliche Sondersitzung wert. Jetzt erfolgte am Montagabend eine erste Weichenstellung.