Dießen

25.05.2021

Expertin aus Dießen rät zur "grünen Mode"

Plus Modeexpertin Nuë Ammann aus Dießen kennt sich aus mit textilen Fasern und deren Verarbeitung. Allein der Erwerb eines T-Shirts hat gravierende Auswirkungen auf Mensch und Natur. Das sagt sie bei den Grünen.

Von Petra Straub

Es wird langsam wärmer und die Sehnsucht wächst, endlich wieder in T-Shirt und kurzen Hosen das Haus zu verlassen. Ein prüfender Blick in den Kleiderschrank zeigt, wie es um die Garderobe für die Sommersaison bestellt ist. Was fehlt? Was kann weg? Diese Entscheidungen müssen wohl überlegt sein. Das zeigt ein Vortrag von Nuë Ammann über „Grüne Mode“, den sie dieser Tage auf Einladung der Grünen in Dießen online hielt. Und vorneweg: „Wir können es nicht 100-prozentig richtig machen, wir können nur versuchen, es besser zu machen“, sagt die Expertin zur Verwendung von Bekleidung. Sie erklärt, wie jeder etwas dazu beitragen kann, Mensch und Natur nicht über Gebühr zu belasten und trotzdem nicht auf den individuellen Look verzichten zu müssen.

