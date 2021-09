Dießen

29.09.2021

Schule in Dießen: Wann kommen die Lüftungsgeräte?

Plus Bis es in der Carl-Orff-Schule in Dießen eine neue Lüftungstechnik gibt, wird es wohl noch dauern. Die Freien Wähler wollen die Sache beschleunigen – bislang aber ohne Erfolg

Von Gerald Modlinger

Die lebhafte Debatte um Lüftungsgeräte in der Carl-Orff-Schule vor einer Woche im Bauausschuss hat jetzt im Dießener Gemeinderat eine nahtlose Fortsetzung gefunden – bis ein Geschäftsordnungsantrag den Diskurs beendete. Eine neue Beschlusslage gibt es nicht. Deutlich wurde aber, dass im nächsten Winter wohl noch keine solchen Gerätschaften in Betrieb gehen werden.

