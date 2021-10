Von Autofahrer übersehen: Rollerfahrer wird in Dießen schwer verletzt

Schwerer Unfall in Dießen: Einem 73 Jahre alten Rollerfahrer wird die Vorfahrt genommen.

Ein 73 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Unfall am Freitagvormittag in Dießen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 73-jähriger Mann aus Dießen mit seinem Auto von der Egerstraße nach links in die vorfahrtsberechtigte Lachener Straße abbiegen. Dabei übersah er einen ebenfalls 73-jährigen Mann aus Gilching, der mit seinem Roller in Fahrtrichtung Weilheim unterwegs war.

Der Rollerfahrer wollte noch ausweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Er stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. (lt)

