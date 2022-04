37-Jähriger stört private Feier in Herrsching und attackiert Polizisten

Ein 37-jähriger Mann beleidigt Gäste einer privaten Feier in Herrsching und greift sie an. Auch als die Polizei kommt, hört er nicht auf.

In der Nacht von Freitag zu Samstag störte ein 37-jähriger Mann eine private Feier in Herrsching und beleidigte und attackierte die Gäste. Auch die herbeigerufenen Beamten konnten den Mann laut Polizeibericht der Inspektion Herrsching zunächst nicht stoppen, wie diese am Montag informiert.

Herrsching: Polizisten bringen Mann in psychiatrische Klinik

Der 37-Jährige verhielt sich demnach auch gegenüber den Beamten aggressiv, weswegen ihm Handfesseln angelegt wurden. Er widersetzte sich jedoch weiter den Polizeibeamten und drohte ihnen mit Schlägen. Nachdem sich der Mann nicht beruhigen wollte und auch versuchte sich selbst zu verletzen, folgte eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Bei dem Vorfall wurden mehrere Personen leicht verletzt, so die Polizei. Gegen den 37-jährigen wird nun unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Anzeige erstattet. (ak)