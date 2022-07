43-Jähriger greift in Utting nach Festbesuch Polizisten an

Massiven Widerstand leistet ein 43-Jähriger in Utting nach dem Besuch im Festzelt, als ihn Polizisten kontrollieren wollen. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

In Utting wird derzeit das 900-jährige Bestehen der Gemeinde gefeiert. Ein 43-Jähriger Besucher des Festzelts legte sich nach dem Ende des ersten Festtags mit der Polizei an. Das hat für ihn nun Konsequenzen, wie dem Polizeibericht der Inspektion Dießen zu entnehmen ist.

Demnach wurde der Mann aus dem Raum Dießen in der Nacht von Samstag auf Sonntag von einer Polizeistreife in der Nähe des Uttinger Bahnhofs kontrolliert, nachdem er die vor sich stehenden Beamten mehrmals und äußerst abfällig beleidigt hatte. Bei der Kontrolle leistete der Mann, "der augenscheinlich mehrere Bier über den Durst getrunken hatte", aktiven und massiven Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten, sodass einer von ihnen leicht verletzt wurde, informiert die Polizei. Während der anschließenden Fahrt im Streifenwagen zur Polizeidienststelle in Dießen bedrohte der Mann die Beamten zudem verbal.

Mann aus Raum Dießen verbringt Nacht in Polizeigewahrsam

Die restliche Nacht bis zum Morgen verbrachte der 43-Jährige in der Gewahrsamszelle. Aufgrund der Geschehnisse in dieser Nacht wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Widerstand und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. (AZ)

