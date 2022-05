Ammersee: Neues Boot für die Wasserschutzpolizei

Die Wasserschutzpolizei Dießen nimmt ein neues Boot in Betrieb. Es ist bereits bei einer Vermisstensuche auf dem Ammersee im Einsatz.

Kürzlich erhielt die Wasserschutzpolizei (WSP) Dießen ein neues Polizeiboot, das künftig auf dem gesamten Ammersee zum Einsatz kommt. Das als WSP 7 bezeichnete Boot dient als Ersatz für den namensgleichen Vorgänger, der wegen verschiedener technischer Mängel nach zwei Jahrzehnten Dienstzeit ausgemustert werden musste, informiert das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in einer Mitteilung.

Die neue Boot ist 9,47 Meter lang und hat einen Tiefgang von 70 Zentimetern. Dank zweier Außenbordmotoren mit je 300 PS erhöht sich der Einsatzwert des neuen Bootes im Vergleich zum schwächer motorisierten Vorgänger nochmals, heißt es in der Mitteilung. Die Beamtinnen und Beamten der WSP Dießen am Ammersee werden neben ihren regulären Streifenfahrten auf dem Ammersee regelmäßig auch zu zeitkritischen Einsätzen wie etwa Wassernotfällen auf dem 46,6 Quadratkilometer großen See alarmiert. Dabei wirken sie bedarfsweise eng mit anderen Einsatz- und Rettungsorganisationen zusammen. Das neue Boot der Dießener Wasserschutzpolizei wurde so konzipiert, dass damit die gesamte Bandbreite verschiedenster Einsatzszenarien absolviert werden kann.

Polizei fährt mit teils hohem Tempo über den Ammersee

Während die offizielle Einweihung noch aussteht, werden die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizei Dießen ihr neues Wasserfahrzeug in den kommenden Tagen und Wochen erproben. Zu diesem Zweck werden auf dem gesamten Ammersee Test- und Einweisungsfahrten, teils mit hoher Geschwindigkeit, stattfinden. So werde sichergestellt, dass die WSP 7 auch unter schwierigen Einsatz- und Witterungsbedingungen polizeilich professionell eingesetzt werden kann.





Bereits am Montag war die WSP 7 beim ersten Ernstfall im Einsatz, als sie sich bei der Suche nach einem vermissten Tretbootfahrer beteiligte (wir berichteten). (ak)

