Asylunterkunft in Utting: Wer zahlt für die Sanitäranlagen?

Nach der Diskussion über die Asyl-Unterkunft im "Seefelder Hof" in Utting stellen sich Fragen. Das Landratsamt erklärt das Vorgehen in Sachen Sanitäranlagen.

Wer ist gefragt, um die Wohnverhältnisse in der Uttinger Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Gasthof und Hotel "Seefelder Hof" zu verbessern? Darüber ist unter anderem auf der Bürgerversammlung gesprochen worden. Ist das die Sache des Vermieters oder engagiert sich dabei auch der Landkreis respektive der Freistaat Bayern, um zum Beispiel die Sanitäranlagen zu ertüchtigen?

Vertreterinnen des örtlichen Helferkreises hatten in der Bürgerversammlung die Wohnverhältnisse im "Seefelder Hof" kritisiert. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) sprach zwar von einer vergleichsweisen guten Unterbringung, versicherte aber auch, sich um eine Ertüchtigung der Sanitäranlagen im "Seefelder Hof" kümmern zu wollen. Diese Ankündigung stieß jedoch wiederum auf Unverständnis einer weiteren Besucherin: Sie merkte an, dass sich diejenigen, die die Miete einnähmen, auch um den Zustand ihrer Liegenschaft kümmern müssten. Eichinger sprach daraufhin von einer intensiveren Abnutzung solcher Gebäude, die eigentlich nicht für eine so große Bewohnerzahl errichtet worden seien.

Asylunterkunft: Den neuen Küchenboden muss der Vermieter bezahlen

Diese Darstellung hat nun auch Karl Zimmerhackl zu einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion veranlasst. Er habe schon 2013 ein kleines Haus mit gut 70 Quadratmetern Wohnfläche und komplett ausgestattet und möbliert an das Landratsamt beziehungsweise den Freistaat vermietet, um darin Flüchtlinge unterzubringen, berichtet der Uttinger.

Bis zu neun Personen hätten in seinem Häuschen zeitweise gewohnt. Es sei damit auch überbelegt gewesen. Doch als der Mietvertrag vom Staat gekündigt worden sei, sei er auf Sanierungskosten von mehreren tausend Euro sitzen geblieben. Nur wenige hundert Euro seien ihm für kleinere Schäden im Bad erstattet worden. Unter anderem habe er nach einem Brandschaden den PVC-Boden in der Küche austauschen müssen, wofür er kein Geld bekommen habe. Das Landratsamt habe auf das Alter des Bodens verwiesen, der somit ohnehin bereits abgeschrieben gewesen sei, so Zimmerhackl. Aus der Diskussion in der Bürgerversammlung habe er nun aber wahrgenommen, dass offenbar öffentliche Gelder für die Sanitäranlagen in einer anderen vermieteten privaten Liegenschaft fließen.

Beim "Seefelder Hof" macht der Freistaat Bayern eine Ausnahme

Liegt hier eine Ungleichbehandlung vor? Unsere Redaktion hat dazu im Landratsamt nachgefragt. Sprecherin Anna Diem erläuterte dazu, dass Asyl eine Aufgabe des Freistaates sei und sämtliche Kosten letztendlich durch den Freistaat getragen werden und damit nicht durch den Landkreis. Der Freistaat beteilige sich aber grundsätzlich an keinen Ertüchtigungen oder baulichen Maßnahmen, da dieser nicht Eigentümer des Objektes ist. Beim "Seefelder Hof" habe es jedoch eine Ausnahme gegeben: "Hier haben wir im Auftrag des Freistaates uns lediglich einmal dafür entschieden, dass eine Beteiligung des Freistaates an einer Entkalkungsanlage sinnvoll ist, da die Entkalkung über die Betriebskosten jährlich sehr hohe Kosten verursacht hat und somit aus Gründen der Effizienz bei diesem längerfristig angemieteten Objekt sich eine 50-prozentige Kostenbeteiligung extrem rechnete und zu erheblichen Einsparungen führte."

Ansonsten leiste der Freistaat gegenüber Vermietern nur weitergehende Zahlungen in Form von Schadenersatz, wenn ein Asylbewerber einen Schaden verursacht habe und der Freistaat als Mieter des Objekts hierfür hafte. Anderweitige Ertüchtigungs- oder Kulanzleistungen gebe es nicht. Mietverträge würden grundsätzlich individuell nach den lokalen Gegebenheiten abgeschlossen, insofern gebe es kein universelles Muster.