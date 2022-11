Augustinum: Muss Dießen die Grunderwerbsteuer zurückbezahlen?

Plus Der 2012 vereinbarte Verkauf des Dießener Augustinum-Wohnstifts ist nichtig. Nun stellt sich die Frage, welche steuerlichen Folgen dies für den Markt Dießen hat.

Per Gerichtsbeschluss wurde jetzt auch der 2012 vereinbarte Verkauf des Dießener Augustinum-Wohnstifts für nichtig erklärt. Darüber hat vor wenigen Tagen die Augustinum-Gruppe informiert. Damit ist nie ein Verkauf der Dießener Immobilien zustande gekommen. Das könnte nun auch finanzielle Folgen für die Marktgemeinde Dießen haben. Es geht dabei um die Grunderwerbsteuer.