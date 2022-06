Corona legt Uttinger Verwaltung (fast) lahm

Sechs Coronafälle in der Uttinger Verwaltung bringen das laufende Geschäft fast zum Erliegen. Bürgermeister Florian Hoffmann stellt auf Notbetrieb um.

Bereits am Freitag wurden in der Uttinger Verwaltung drei Corona- beziehungsweise Corona-Verdachtsfälle bekannt. Am Montag meldeten sich dann weitere drei Mitarbeitende aus der Quarantäne. Weil zudem auch noch zwei Mitarbeitende in den Urlaub verreist sind, blieb Bürgermeister Florian Hoffmann nichts anderes übrig, als auf Notbetrieb umzustellen. Außerdem musste die für Donnerstag anberaumte Gemeinderatssitzung abgesagt werden. "Die Sitzung des Bauausschusses findet aber statt, da gibt es einfach Fristen, die einzuhalten sind", sagte der Bürgermeister auf Anfrage unserer Redaktion.

Nicht dringliche Angelegenheiten verschieben

Mit so etwas habe er nicht gerechnet, "schon gar nicht zum jetzigen Zeitpunkt", so Hoffmann. Mit ihm befanden sich zum Zeitpunkt des Gesprächs nur Erika Baindl (Einwohnermeldeamt) und Claudia Breier (Standesamt) im Rathaus. Sie versuchen, den Notbetrieb so gut es geht aufrechtzuerhalten. Insgesamt arbeiten mit dem stellvertretenden Bürgermeister Patrick Schneider und dem Vorstand der Uttinger Kommunalwerke, Florian Zarbo, 16 Frauen und Männer in der Uttinger Verwaltung. Hoffmann bittet die Uttinger Bevölkerung, alles was nicht dringend erledigt werden muss, bis in die kommende Woche aufzuschieben und von Besuchen oder Anrufen im Uttinger Rathaus abzusehen.

