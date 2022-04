Der St. Georgener Maibaum ist wieder da

Die Inninger Maibaumdiebe bringen den St. Georgener Maibaum zurück. Das gerät zu einer spektakulären Aktion.

Vereinbarungsgemäß ist der St. Georgener Maibaum von den Dieben aus Inning am Mittwoch zurückgebracht worden. Seiner Aufstellung am Sonntagvormittag steht also nichts mehr im Wege.

Und bei der Rückgabe bewiesen die Inninger Sinn für Inszenierung. Mit Autos und einem Feuerwehrfahrzeug eskortiert ging es auf die andere Seeseite, aus den Boxen tönte zünftige Musik und Bengalos sorgten für eine spektakuläre Optik am Ziel. Als die Rückgabe im Foto festgehalten wurde, streckten die Inninger Diebe drei Finger: Jeder Finger symbolisierte einen der drei in diesem Jahr von ihnen erbeuteten Maibäume aus München, Herrsching und St. Georgen.

Viel Schall und Rauch (Musik aus der Box und Bengalos) begleiteten den St. Georgener Maibaum zurück aus Inning. Foto: Feuerwehr St. Georgen

Am Sonntag wird der 30,60 Meter lange Maibaum in St. Georgen aufgestellt. Das Maifest beginnt um 10 Uhr mit einem Weißwurstessen, dann soll der Baum spätestens bis zum Mittagessen stehen, danach spielt der Musikverein Dießen und die Trachtenjugend führt Tänze auf.

Seit der Rückgabe macht die Maibaumwache in St. Georgen Überstunden

Nochmals stehlen lasse man sich den Baum nicht, versicherte der Zweite Kommandant der St. Georgener Feuerwehr, Johannes Wernseher. So sei die Nachtwache am Freitag erst um 8 Uhr morgens heimgegangen. Derart diszipliniert war zuvor nicht auf den Maibaum aufgepasst worden. DIe Inninger Maibaumdiebe konnten am Montag in aller Früh zuschlagen, als die Wache schon gegen 3 Uhr Feierabend machte.

