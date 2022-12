Die Polizei sucht Mitstreiter für eine Sicherheitswacht in Inning

Inning soll eine Sicherheitswacht bekommen. Fünf ehrenamtliche Mitstreiter sollen künftig das Bindeglied zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Polizei bilden.

Die Polizeiinspektion Herrsching beabsichtigt in engem Zusammenwirken mit der Gemeinde Inning am Ammersee zum baldmöglichsten Zeitpunkt eine Sicherheitswacht aufzubauen. Gegenwärtig verfügt die bayerische Sicherheitswacht über 1261 ehrenamtliche Angehörige. Für den Gemeindebereich Inning sind laut einer Presseinformation der Herrschinger Polizei bisher fünf ehrenamtliche Plätze vorgesehen.

Die zusätzliche uniformierte Präsenz der Sicherheitswacht sei als weiteres Bindeglied zwischen Bürgerinnen und Bürgern und ihrer örtlichen Polizei zu sehen. Zudem bestehe die Chance, dass die für Jedermann erkennbaren Ehrenamtlichen das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung noch weiter steigern, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.

Sicherheitwacht in Inning soll im Bereich um Schulen und Sportanlagen eingesetzt werden

Die Sicherheitswacht in Inning werde in enger Verbindung mit ihrer Polizeiinspektion eingesetzt, vor allem um Vandalismus und Sachbeschädigungen vorzubeugen, "aber auch Ruhestörungen im öffentlichen Raum stehen im Fokus". Ein örtlicher Schwerpunkt sei im Nahbereich von Schulen, Sport- oder Grünanlagen und Naherholungsgebieten zu sehen. Denn dort verzeichnet die Polizeiinspektion Herrsching wiederholt vermeidbare Störungen durch Sachbeschädigungen, Graffitischmierereien und Lärmbelästigungen.

Die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Vor diesem Hintergrund sucht die Herrschinger Polizei ehrenamtliche Angehörige der Sicherheitswacht für den Einsatzraum Inning. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen zwischen 18 und 62 Jahre alt sein und über einen anerkannten Schulabschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen. Das Ehrenamt der Sicherheitswacht ist dabei neben dem eigentlichen Beruf vorgesehen und beträgt laut Pressemitteilung etwa zehn Einsatzstunden im Monat. Bewerberinnen und Bewerber müssen sich fließend in deutscher Sprache verständigen können und für die fußläufige Tätigkeit im Außendienst gesundheitlich geeignet sein. Das vorhandene Interesse am kommunikativen Umgang mit anderen Menschen ist eine wichtige Voraussetzung.

Wertvoller Baustein der örtlichen Sicherheitsarchitektur

Angehörige der Sicherheitswacht übernehmen keine originären polizeilichen Aufgaben. Sie verfügen über dieselben Rechte wie jeder andere Bürger und jede andere Bürgerin auch. Sie wirken aber eng mit ihrer örtlichen Polizei zusammen und seien damit ein zusätzlicher und wertvoller Baustein der örtlichen Sicherheitsarchitektur.

Interessierte können sich mit der Polizeiinspektion Herrsching unter der Telefonnummer 08152/93020, oder per E-Mail an: pp-obn.herrsching.pi@polizei.bayern.de in Verbindung setzen. (AK)