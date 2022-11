"Dießen leuchtet": So funkelt und strahlt es am Ammersee

Plus Bei "Dießen leuchtet" ist mal wieder richtig viel los in Dießen. Die Gewerbetreibenden scheuen für das abendliche Einkaufsevent keine Mühen. Viele Besucher sind der Lohn dafür.

Dießen leuchtete und viele kamen, um am Donnerstagabend dabei zu sein. Auch das Wetter machte mit und so wurden die Dießener Gewerbetreibenden für ihren Optimismus belohnt. Mit Einbruch der Dunkelheit strömten die Menschen aus allen Himmelsrichtungen ins Ortszentrum. Dort duftete es bereits nach allerlei Leckereien, Häuser und Bäume waren kreativ illuminiert, die Schaufenster präsentierten sich schön dekoriert und es dauerte nicht lange, bis auch Musik erklang.