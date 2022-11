Dießen: Sonderimpftage im Blauen Haus

Der Markt Dießen bietet im November Corona-Sonderimpftage zur Grundimmunisierung sowie zur Booster- und Auffrischungsimpfung an.

Die Marktgemeinde Dießen am Ammersee bietet wieder Sonderimpftage im Kulturforum des Blauen Hauses in der Prinz-Ludwig-Straße 23 in Dießen an. Die Termine sind am Dienstag, 15. und am Mittwoch, 16. November, von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr.

Anmeldung nicht erforderlich

Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Unter der medizinisch fachkundigen Leitung eines Ärzteteams werden an diesen Tagen Impfungen mit allen aktuellen Impfstoffen verabreicht, sowohl zur Grundimmunisierung als auch für die sogenannte Booster- beziehungsweise Auffrischungsimpfung. Fragen zur Impfung können im ärztlichen Aufklärungsgespräch geklärt werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger müssen zwingend ihren Personalausweis und den Impfpass zum Impftermin mitbringen. Analog zur Maskenpflicht in Arztpraxen wird um das Tragen einer FFP2-Maske gebeten. (AK)

