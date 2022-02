Dießen: Stühlerücken bei den Grünen im Gemeinderat

Plus Die vierköpfige Fraktion der Grünen im Dießener Gemeinderat stellt sich neu auf. Es gibt einen neuen Vorsitzenden. Warum es zur Veränderung kommt.

In der vierköpfigen Fraktion der Grünen im Dießener Gemeinderat sind die Aufgaben neu verteilt worden: Es gibt einen neuen Fraktionsvorsitzenden und einen Wechsel im Bauausschuss.