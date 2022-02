Einbrecher durchwühlen Schränke in einem Einfamilienhaus in Inning

Diebe durchsuchen in einem Einfamilienhaus in Inning am Ammersee alle Schränke. Die Polizei Herrsching bittet Zeugen um Hinweise.

Bereits im Laufe der vergangenen Woche wurde in ein Einfamilienhaus in Inning am Ammersee eingebrochen. Da das Haus in der Straße „Am Graben“ aber in erster Linie als Ferien- und Wochenendhaus genutzt wird, wurde der Einbruch erst am Freitagnachmittag bemerkt. Der oder die Täter hatten mittels einer am Tatort befindlichen 80 Zentimeter langen Astschere ein Fenster aufgebrochen, heißt es im Polizeibericht Herrsching.

Modeschmuck ist die einzige Beute in Inning

Nachdem sie so ins Haus gelangt waren, durchwühlten sie im Keller, Erd- und Obergeschoss sämtliche Schränke und Schubladen, konnten aber außer einem Fingerring keine Beute machen. Bei dem Ring handelt es sich um Modeschmuck im Wert von rund 20 Euro. Somit übersteigt der verursachte Sachschaden am Fenster den Beuteschaden deutlich. (ak)