Einbruchsversuch am Strandbad-Kiosk in Utting

Einer oder mehrere unbekannte Täter wollen in den Verkaufsstand im Uttinger Strandbad gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Utting ist versucht worden, in den Kiosk des Strandbads einzubrechen. Das teilte die Dießener Polizei am Dienstag mit. Der Einbruchsversuch wurde laut Polizeibericht in der Zeit von Sonntagabend bis Montagvormittag unternommen.

Der oder die unbekannten Täter drückten gewaltsam ein Fenster auf, Hebelspuren waren nicht vorhanden. Es gelang jedoch nicht, in den Kiosk einzudringen. Der Sachschaden wird auf etwa 100 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807/92110. (ak)

Lesen Sie dazu auch