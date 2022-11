Ammersee

Elle Kollektiv: Jetzt kommt in Dießen der Film zum Theater

Plus Nach dem immersiven Theater zeigt das Elle Kollektiv jetzt einen Film in der Kinowelt in Dießen. Das Wasser, aber auch der "Ammersee Kurier" spielen dabei eine wichtige Rolle.

Das "Elle Kollektiv" bringt mit „Be Water My Reporterin“ am Samstag, 3. Dezember, um 14 Uhr in der Kinowelt Dießen seinen ersten Spielfilm zur Premiere. Die freie Theatergruppe ist vielen am Ammersee bekannt durch ihre sommerlichen Aufführungen am See in den vergangenen Jahren: Die außergewöhnlichen Produktionen „Die blondierte Stierin“, „Der Erleuchthund“ und „Das Meditier“ zogen viele Theaterinteressierte an den See. Das Elle Kollektiv macht immersives Dorftheater: Die Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum ist aufgehoben, das Publikum ist stets einbezogen. Es werden Theaterbühnen ebenso bespielt wie Schauplätze unter freiem Himmel, die sich zu Theaterorten verwandeln. So fand das „Meditier“ auf einem Grundstück am Ammersee statt und das Publikum begab sich auf eine nächtliche Wanderung am Seeufer und ruderte mit Tretboten zu einem Aufführungsort inmitten des Ammersees.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

