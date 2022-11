Frau in Dießen bekommt massiv Ärger mit der Polizei

Die Dießener Polizei rätselt: Was ist mit einer Frau los, die zuerst gegenüber ihrem Arbeitgeber und dann im Zug ausrastet?

Gleich zweimal innerhalb weniger Stunden hatte die Dießener Polizei am Freitagabend und am Samstagmorgen mit einer 40-jährigen Frau zu tun. Am Freitagabend kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und einem Angehörigen der Familie, für die sie als Pflegerin tätig ist. Am Samstagmorgen rastete die Frau in Dießen im Zug aus, meldet die Polizei.

Am Freitagabend war es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen der angestellten Pflegekraft und dem Sohn der von ihr betreuten Person gekommen. Die 40-jährige Pflegerin arbeitete zwei Jahre lang für die Familie und erwies sich bis zur Auseinandersetzung als verlässliche Hilfe, heißt es im Polizeibericht. Am Freitag zeigte die Frau jedoch ein untypisches Verhalten. Die Frau schien sehr verwirrt zu sein und warf sich auf den Boden. Eine hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Dießen versuchte, die Streitigkeit zu schlichten. Hierbei zeigte sich die Pflegekraft unkooperativ und verweigerte zunächst auch die Angabe ihrer Personalien, einen freiwilligen Alkoholtest lehnte sie ebenso ab. Die Ursache für den veränderten Gemütszustand der Frau ließ sich bislang nicht klären. Nach Aufnahme des Sachverhalts weigerte sich die Frau, ihren nun Beschäftigungsort zu verlassen. Sie wurde daraufhin von den Polizeibeamten hinausbegleitet.

Im Zug werden der Frau Handfesseln angelegt

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem weiteren Zusammentreffen von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Dießen mit der Pflegekraft, diesmal jedoch am Bahnhof in Dießen. Die Pflegerin soll nach Angaben von Zeugen ohne gültige Fahrkarte im Zug gesessen und Mitfahrer durch Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben. Bei der Anzeigenaufnahme ließ sich die 40-Jährige nicht von den Beamten beruhigen und verhielt sich derart renitent, dass ihr Handfesseln angelegt werden mussten. Die Pflegekraft wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, um weitere Straftaten aufgrund ihres Gemütszustandes zu verhindern. Nachdem die Betroffene zur Dienststelle verbracht wurde, versuchte sie nach den Polizeibeamten zu treten. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen wegen Beleidigung, Leistungserschleichung, versuchter Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (AK)

