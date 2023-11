Ammersee

In der Trauerarbeit gibt es kein Richtig oder Falsch - eine Trauerrednerin erzählt

Im Gedenken und in der Erinnerung an die Verstorbenen kann professionelle Trauerbegleitung eine wichtige Stütze sein.

Plus Wenn ein Mensch stirbt, beginnt für die Hinterbliebenen die schwere Zeit der Trauerarbeit. Manchmal braucht es professionelle Hilfe, um diese Lebensphase gut durchzustehen.

Allerseelen und Allerheiligen sind die Tage im Jahreskreis, an denen das Gedenken an die Verstorbenen ein wenig mehr in den Vordergrund gerückt wird, als an anderen Tagen des Jahres. Gräber werden geschmückt und gesegnet, Erinnerungen an das vergangene Leben von Familienangehörigen oder Freunden werden wach. Und oft auch die Erinnerung an die Zeit der frischen Trauer kurz nach dem Tod der Angehörigen. In dieser Phase sind Menschen wichtig, die mit Trauer und ihren Begleiterscheinungen umzugehen wissen, die helfen, den Abschied, das Begräbnis und die Zeit danach so zu gestalten, dass neben Schmerz auch Hoffnung und Zuversicht ihren Platz finden. Menschen, wie die Trauerrednerin am Ammersee, Regina Dalen.

"Der Verlust eines geliebten Menschen ist ein besonders schmerzvoller Moment. Eine Woge aus Schmerz, Trauer und vielem mehr überwältigt uns. Wir fühlen uns ohnmächtig und auch einsam", sagt Regina Dalen, die schon viele Menschen durch ihr Trauer geführt hat. Gerade in der dunklen Jahreszeit, die um Allerheiligen herum, nicht zuletzt aufgrund der Umstellung auf "Normalzeit" besonders präsent wird, sei es wichtig, sich mit Ritualen zu beschäftigen, die helfen, den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten.

