Inning: Einbrecher machen in Fahrradgeschäft fette Beute

Mit brachialer Gewalt verschaffen sich Einbrecher Zugang zu einem Inninger Fahrradgeschäft. Nicht nur der Beuteschaden ist hoch. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Samstag, 2. April bis Dienstag, 5. April, wurde in ein Fahrradgeschäft im Inninger Gewerbegebiet eingebrochen. Die Täter hebelten, wie die Polizei in Herrsching mitteilt, brachial mit einem sogenannten Geißfuß eine Zugangstüre auf und entwendeten vier hochwertige Fahrräder mit Zubehör. Außerdem ließen sie einige Fahrradbekleidungsstücke mitgehen.

Wohl um ihre Spuren zu verwischen und nicht ermittelt werden zu können, entwendeten die Unbekannten zudem aus dem Serverraum einen Server und rissen Temperaturfühler von der Decke, vermutlich in der Annahme, dass es sich um Kameras handle.

Die Täter versuchen Spuren zu verwischen

Wie die Polizei weiter mitteilt, entstand bei dem Einbruch, zu dem jetzt auch nach Zeugen gesucht wird, neben dem Beuteschaden von über 29.000 auch noch erheblicher Sachschaden.

Zeugenhinweise oder Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen, die zur Aufklärung der Tat führen könnten, werden erbeten an die Polizeiinspektion Herrsching unter der Telefonnummer 08152/93020. (ak)