Ammersee

vor 33 Min.

Randalierer am Gymnasium in Dießen machen es der Polizei ganz leicht

Zwei Randalierer, die sich am späten Samstagabend auf dem Gelände des Ammersee-Gymnasiums herumtrieben, konnten von der Polizei schnell ermittelt werden.

Zwei 14-jährige Schüler randalieren spätabends am Ammersee-Gymnasium in Dießen. Kurz darauf geraten sie in eine Polizeikontrolle.

Recht schnell konnte die Dießener Polizei eine Sachbeschädigung klären, die am späten Samstagabend auf dem Gelände des Ammersee-Gymnasiums in Dießen begangen worden war. Die Täter servierten der Polizei das nötige Beweismaterial gleichsam auf dem Silbertablett. Bei den Randalierern handelt es sich laut Polizei um zwei 14-jährige Schüler aus Dießen. Sie beschädigten auf dem Gelände des Ammersee-Gymnasiums mehrere Gegenstände, teilweise zündeten sie diese auch an. Die Aufklärung der Tat sollte allerdings nicht lange auf sich warten. Schon einige Minuten später gerieten die beiden in eine Polizeikontrolle. Dabei wurde auch das Handy eines der Täter durchgesehen. Das Handy liefert die nötigen Beweismittel gegen die Randalierer Was die Polizeibeamten dort sahen, konnten sie im ersten Moment selbst nicht glauben. Die zwei 14-Jährigen hatten sich mit dem Handy gefilmt, während sie die Sachen beschädigten, und speicherten diese Videos. Somit lieferten sie selbst unfreiwillig die perfekten Beweismittel für die Anzeige gegen sie. Die Schadenshöhe beträgt nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rund 250 Euro. Da sich die zwei Täter unberechtigterweise auf dem Schulgelände aufgehalten haben, müssen sie neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung auch mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs rechnen, so die Polizei abschließend. (ak) Lesen Sie dazu auch Dießen Unbekannter flüchtet in Dießen nach Unfall mit Dreirad

Ammersee Ammersee-Westufer: Spektakuläre Unfälle fordern Einsatzkräfte

Ammersee Einbrecher in Dießener Tankstelle: Die Beute ist groß.

Themen folgen