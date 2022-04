Die Schiffe fahren wieder auf dem Ammersee. Der Blick in der Gastronomie und unter den Kulturschaffenden geht nach zwei schwierigen Jahren nach vorn. In Dießen laufen Bauarbeiten.

Es ist immer ein besonderer Moment, wenn am Osterwochenende am Dampfersteg in Dießen die ersten Passagierschiffe der Ammersee-Schifffahrt in der dann beginnenden Saison anlegen. Wegen Corona kam es 2020 und 2021 zu teils extremen Verzögerungen und Fahrplanänderungen.

Dießen wurde zeitweise nicht angefahren

Zeitweise war die Marktgemeinde Dießen erst gar nicht angesteuert worden. Heuer soll alles wieder nach Plan laufen – obwohl die Dießener Seeanlagen im Bereich des Dampferstegs aktuell noch eine Baustelle sind und der Dampfersteg erst ertüchtigt werden muss. Der Schiffsfahrplan – mit Haltestelle in Dießen – liegt nach Angaben der Bayerischen Seenschifffahrt bereits druckfrisch vor.

Viele Gastronominnen und Gastronomen, die Geschäftsleute in Dießen und natürlich auch die Dießener Kunstschaffenden und Kunsthandwerker, die ihre Arbeiten im Pavillon am See zeigen, freuen sich darauf. Auch die Schiffsgastronomie soll übrigens, anders als in den beiden vergangenen Jahren, mit Beginn der diesjährigen Schifffahrtssaison wieder geöffnet sein. Beeinträchtigungen durch die Bauarbeiten in den Dießener Seeanlagen soll es am Anleger nicht geben. (lt)

