Ammersee

vor 34 Min.

Unbekannte brechen in Uttinger Tankstelle ein und klauen Zigaretten

Die Dießener Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Einbruch in die Uttinger Tankstelle an der Schondorfer Straße beobachtet haben.

