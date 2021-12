Wohnen: Am Griesfeld in Schondorf wird jetzt gebaut

Plus Der Landkreis Landsberg errichtet nun die seit etlichen Jahren angekündigten Wohnungen in Schondorf. Die Gemeinde Schondorf hat dabei auch etwas mitzureden.

Der nun gestartete soziale Wohnungsbau des Landkreises am Schondorfer Griesfeld hat bereits eine langjährige Vorgeschichte, doch jetzt ist er nicht mehr aufzuhalten – auch nicht vom Wetter. Den ersten Spatenstich am Donnerstag konnte jedenfalls auch der reichlich gefallene Schnee nicht bremsen. Diesen Spatenstich nahmen unter anderem Landrat Thomas Eichinger (der Landkreis ist Bauherr) und Bürgermeister Alexander Herrmann (die Gemeinde ist Grundstückseigentümerin) vor. Wie viele Wohnungen dort entstehen und wann sie fertig gestellt sein werden.