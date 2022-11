Ammersee

vor 40 Min.

Der geheimnisvolle "Lost Place" beim Dießener Umspannwerk

Schon nach wenigen Wochen zerstörte ein Sturm das 2011 erneuerte Kreuz in St. Martin in Hädern. Inzwischen wächst darüber der Buchenwald.

Plus Am 11. November ist St. Martin. Einst gab es bei Dießen auch eine St.-Martins-Kirche. Sie befand sich an einem Platz, um den sich viele Geschichten ranken. Wolfgang König kennt sie gut.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Anfang November, in den Tagen vor Martini, kommt Wolfgang König aus Dießen nicht nur der Mantel teilende Martin von Tours, einer der populärsten Heiligen der Kirche, in den Sinn, sondern auch ein geschichtsträchtiger Ort südlich von Dießen. St. Martin in Hädern war im Mittelalter wohl ähnlich wie Romenthal auf der anderen Seite Dießens ein Gutshof des Augustiner-Chorherrenstifts. Anders als Romenthal ist St. Martin in Hädern jedoch seit 1804 aus der Landschaft verschwunden. Heute wächst dort ein schöner Buchenwald. Ein letztes Erinnerungszeichen an die dortige einstige, dem heiligen Martin geweihte Kirche ist nur noch schwer zu finden. Wolfgang König spricht denn auch von einem "Lost Place".

