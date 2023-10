Dießen

12:00 Uhr

Bierdorf: Was es mit Humus und Kies am Holzacker auf sich hat

Plus Südlich von Bierdorf wurde gebaggert. An einer Stelle befinden sich Humushaufen, auf einer anderen Wiese wurde Kies eingebracht. Was ist da los?

Von Gerald Modlinger

Leicht verändert sieht die südliche Bierdorfer Flur seit dieser Woche aus: Mitten in einer Wiesenfläche wurde Kies eingebaut, neben dem Trampelpfad südlich der Holzacker-Siedlung sind Humushaufen zu sehen. Der örtliche Gemeinderat Johann Vetterl ( Freie Wähler) erklärt, was es mit den Erdbewegungen auf sich hat.

Der Anstoß für die Erdarbeiten am Holzacker wurde schon vor mehr als drei Jahren durch einen Antrag der Freien Wähler im Dießener Gemeinderat gegeben, um an mehreren Stellen die Fahrradverbindungen in Dießen zu verbessern. Dabei geht es unter anderem um die Verbindung zwischen Riederau, Bierdorf und Dießen. Diese stellt sich weitgehend als schmaler Weg durch die Wiesen dar, teilweise gar nicht abgemarkt und auf landwirtschaftlichen Flächen in weitgehend in gerade Linie verlaufend. Quer über eine Wiese geht unter anderem der nördliche Teil der Verbindung vom Buchenweg in Riederau nach Bierdorf. Dort wurde der Weg auf einer Länge von knapp 200 Metern bereits begradigt und etwas verbreitert, berichtet der Bierdorfer Gemeinderat Johann Vetterl. Nun folgte ein weiteres Teilstück am Holzacker. Südlich der kleinen Siedlung und dem Bierdorfer Graben wird der Weg nun nicht mehr schnurstracks durch Wiesengelände verlaufen. Stattdessen knickt der Weg nach dem Graben in Richtung Westen ab zu einem dort verlaufenden asphaltierten Feldweg, der nach Bierdorf führt.

