Schiller veröffentlicht neues Album – es geht um das Prinzip Sehnsucht

Tatsächlich geht, wie vom Künstler behauptet, mit seinem neuen Album „Illuminate“ die akustisch-imaginäre Reise von Christopher von Deylen alias „Schiller“ eindrucksvoll weiter.

„Wer nicht weggeht, kommt nicht wieder – wer zuhaus’ bleibt, hat’s bequem.“ Diesen alten Sponti-Spruch hatte Christopher von Deylen in den letzten Jahren vermutlich des Öfteren im Sinn. Und weil der 52-jährige, aus der Nähe von Bremen stammende von Deylen – in der musikalisch interessierten Öffentlichkeit besser bekannt unter dem Pseudonym „Schiller“ – partout kein bequemer Mensch ist, stattdessen vollgepackt von Fernweh und Abenteuerlust, waren die vergangenen Monate gespickt mit Reisen quer durch und über unseren riesigen Planeten. Zuletzt übrigens in Kiew, wo das Video zur Single „Empire Of Light“ gedreht wurde.

Die intensivste – und für das aktuelle Schiller-Album die inspirierendste Reise – führte Christopher allerdings in seinem alten Volvo von Berlin tatsächlich in die Ukraine, „weil mir die schwermütige, gastfreundliche Mentalität der Menschen dort sehr nie ist“, schwärmt er. „In diesem Falle war der Weg das Ziel“, beschreibt er rückblickend seinen Trip, „jeden Tag ließ ich mich aufs neue faszinieren von der Umgebung und den Erlebnissen, die ich hatte. Eines Tages war vollkommen klar, dass mein nächstes Album den Untertitel „Sehnsucht“ tragen würde. Sie war das Grundgefühl meines Daseins in den letzten beiden Jahren.“

Freunde würdigen das seit einem Vierteljahrhundert bestehende Ausnahmeprojekt

Obwohl auch die äußerst erfolgreichen Studio-Vorgängerwerke prägnante Titel besitzen, nämlich „Zeitgeist“, „Weltreise“, „Leben“ oder eben „Sehnsucht“ war „Iluminate“ laut von Deylen „die Platte, bei der ich mir ein Stichwort vorgeknöpft hatte und dieses Thema im Anschluss Lied für Lied einkreiste. Sehnsucht, die hat für mich in erster Linie mit Schwermut und Nachdenklichkeit zu tun. Ich bin ja ein sehr „deutscher“ Charakter, also ein grüblerischer Mensch. Ich leide auch mal gerne, ohne deshalb wehleidig zu sein. Unter diesem Aspekt sind die 58 Stücke für „Iluminate“ (akustisch wie visuell) entstanden.“

Inspiriert wurde sie von ewigen Vorbildern wie Jean-Michel Jarre oder Tangerine Dream, also den Klassikern des Elektronik-Sounds. So wundert es nicht, dass der aktuelle TD-Mastermind Thorsten Quaeschning maßgeblich am Entstehen der Songs mitgewirkt hat. „Dieser Freund und Ur-Berliner“, freut sich Christopher, „besitzt für mich den richtigen Spirit, der in erster Linie von Tiefe geprägt ist. Der Gegenpol zu den manchmal recht leichten Dance-Nummern meines Sounds. Für diesen Kontrapunkt werde ich Thorsten ewig dankbar sein!“

Mit einem Mal bekamen von Schillers neuestem Projekt weitere Kreativ-Freunde Wind und boten ihre Mithilfe an. Christopher willigte gerne ein. Alle wollten sie das immerhin schon ein Vierteljahrhundert bestehende Ausnahmeprojekt gebührend würdigen.

Chistopher von Deylen nimmt seine Hörer mit auf eine Klangreise

Heraus gekommen ist mit „Illuminate“ einmal mehr ein Schiller-Werk voll großem Kino, bis zum Anschlag gefüllt mit einschmeichelnden, visionären Klängen aus Ambient, Ethno und immer wieder zugänglichem Pop. „Ob ich tatsächlich ‚Großes Kino‘ erzeuge, kann ich nicht beurteilen“, meint der eher scheue, sympathisch bescheidene von Deylen. „Ich würde mich viel mehr als nostalgischen Neurotiker bezeichnen“, fügt er lachend hinzu. „Aber wenn ich meine Hörer auf Klangreisen mitnehmen kann, ihnen eine Auszeit vom hektischen Alltag verschaffe – dann habe ich mehr als genug erreicht. Nichts anderes will ich ja auch für mich selbst mit meiner Arbeit erreichen.“