Die Bannzeile in Dießen wird erst 2024 neu gebaut

Nach dem Wasserleitungsbau wurde die Bannzeile in Dießen 2022 zu einer provisorischen Kiesstraße. Daran wird sich nun auch in diesem Jahr nichts ändern.

Die Bannzeile in Dießen wird noch bis ins kommende Jahr hinein ein Kiesweg bleiben. Einstimmig ist der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung übereingekommen, die Straße erst 2024 auszubauen. Hintergrund ist die ebenfalls notwendige Erneuerung des Regenwasserkanals.

Gleich mehrere Fachleute waren zur Sitzung am Montagabend erschienen, um zu erklären, warum der Ausbau nicht heuer, sondern erst er im kommenden Jahr erfolgen sollte und dass der jetzige Zustand als Kiesstraße einigermaßen tragbar sei. "Ein Großteil der Fahrbahn ist in einem relativ guten Zustand", befand etwa Straßenplaner Christoph Wohlfahrt.

Nach dem Wasserleitungsbau war von der Straße nicht mehr viel übrig

In der Bannzeile war im vergangenen Jahr die dringend sanierungsbedürftige Wasserleitung erneuert worden. Danach war von der bestehenden dünnen Asphaltdecke (an manchen Stellen war sie laut Wohlfahrt nur drei Zentimeter dick) nicht mehr viel übrig, sodass ein Neubau der rund 600 Meter langen Straße vorgesehen wurde. Allerdings besteht auch Handlungsbedarf an der Entwässerung, für die wiederum die Ammerseewerke zuständig sind.

Da die Erneuerung des Regenwasserkanals im vergangenen Jahr noch nicht abschließend geplant war, wurde im Herbst eine Kiesfahrbahn planiert. Stand heute ist, dass die Entwässerungsplanung immer noch nicht abgeschlossen ist. Straßenplaner Wohlfahrt gab zu bedenken, dass selbst bei einem baldigen Baubeginn nach Ostern der Kanal- und Straßenbau nicht vor Mitte Dezember abgeschlossen sein werde.

In einem Jahr ist der Neubau der Bannzeile kaum machbar

Ähnlich die Einschätzung bei den Ammerseewerken: "Wir brauchen eigentlich ein ganzes Jahr und wir sind der Meinung, das ist so schier nicht machbar", verdeutlichte deren stellvertretender Vorstand Thomas Obermeier. Dazu komme, dass es erfahrungsgemäß schwieriger sei, im Frühjahr noch eine Baufirma für einen kurzfristigen Baubeginn zu finden. Wirtschaftlicher sei es, im Herbst für das folgende Frühjahr auszuschreiben. Weiterhin gebe es auch noch keine wasserrechtliche Genehmigung für ein Regenrückhaltebecken. Die Bannzeile solle nämlich in Richtung Romenthaler Weiher entwässert werden, und dazu bedürfe es eines solchen Abflusspuffers, erklärte Obermeier.

Lesen Sie dazu auch

Verkompliziert wird die Sache auch dadurch, dass der erneuerungsbedürftige Regenwasserkanal in der Bannzeile auch als Drainage für zahlreiche bebaute Grundstücke dient. Deshalb müsse auch geklärt werden, um welche Parzellen es sich dabei handelt, um sicherzustellen, dass sich nach dem Kanalneubau in keinem Keller Wasser sammle, das nicht mehr abgeleitet wird. Die Mitnutzung zur Drainage hat für den Markt Dießen auch finanzielle Folgen: Statt einer 1:1-Kostenteilung zwischen Ammerseewerken (für die Entwässerung der Grundstücke) und Gemeinde (Straße) würden die Bau- und Unterhaltskosten so aufgeteilt, dass die Ammerseewerke nur ein Drittel tragen und auf die Gemeinde zwei Drittel entfallen, wobei die Gemeinde die Möglichkeit hat, per Satzung die Nutznießer der Drainagen an den Kosten zu beteiligen, erklärte Obermeier.

Wie die neue Straße in der Bannzeile aussehen soll

"Diese Dinge müssen zu hundert Prozent geklärt werden", fasste Ammerseewerke-Vorstand Manfred Schmid zusammen. Das nehme Zeit in Anspruch, und deswegen empfehle er, Kanal und Straße erst 2024 zu bauen. Der Gemeinderat nahm diese Empfehlung einstimmig an. Vorgesehen ist, eine fünf Meter breite Asphaltfahrbahn zu bauen, die von Granitzeilen eingefasst wird. Zwischen der Fahrbahn und den Grundstücken sollen Schotterflächen angelegt werden.