Dießen

vor 33 Min.

Ehemaliges Museum wird für Markt Dießen ein Minusgeschäft

Plus Die Anmietung des ehemaligen Carl-Orff-Museums in Dießen sollte für Vereine und andere soziale Aktivitäten ein Angebot. Was sich dort im vergangenen Jahr getan hat.

Von Gerald Modlinger

Seit rund einem Jahr hat der Markt Dießen die Räumlichkeiten des ehemaligen Carl-Orff-Museums in der Hofmark gemietet, um weiteren Raum für Veranstaltungen und gesellschaftliche Aktivitäten anbieten zu können. Zur Halbzeit des zunächst auf zwei Jahre laufenden Mietverhältnisses mit dem kirchlichen St.-Ulrichswerk zeigt sich nun, wie sich die Nachfrage tatsächlich entwickelt hat.

Die Anmietung war kommunalpolitisch nicht unumstritten, zumal der Markt Dießen zunächst finanziell in Vorleistung gehen muss. 30.000 Euro werden für die zwei Jahre an Miete fällig, hieß es, als der Gemeinderat im März 2023 über die konkreten Nutzungsbedingungen abstimmte. Beschlossen wurde dabei auch, dass für die Überlassung an Dritte eine Nutzungsgebühr von 50 Euro pro Tag verlangt werden soll. Damit die Gemeinde bei diesem Angebot nicht draufzahlt, rechnete damals Gemeinderat Florian Zarbo ( Freie Wähler) vor, müsste das ehemalige Museum an 26 Tagen pro Monat genutzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

