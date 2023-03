Frauenfest in Dießen: Jägerinnen gab es schon in der Steinzeit

Plus Den Abschluss der Veranstaltungen zum Weltfrauentag 2023 bildet ein Frauenfest, bei dem eine Archäologin einen "weiblichen Blick auf die Steinzeit" wirft.

Im Nachgang zum Weltfrauentag feierten zahlreiche Frauen – und einige Männer - am Samstag in der Freien Kunstanstalt mit Drinks, Häppchen und Livemusik ein Frauenfest. Für ein mitreißendes musikalisches Programm sorgten die Frauenband Wildes aus München und DJane Abrupt. Im Mittelpunkt des Abends standen inspirierende Vorträge von Leila Hasukić und Clémence Labrentz.