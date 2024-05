In Dießen rollt ein geparktes Auto in die Fassade eines Geschäfts

Ohne einen Gang einzulegen oder die Handbremse anzuziehen, parkt ein Mann aus dem Landkreis Landsberg sein Auto vor einem Geschäft in Dießen. Das hat Konsequenzen.

In Dießen macht sich am Freitagvormittag (24. Mai) ein geparkter Dacia selbstständig und rollt in die Fassade eines Einkaufsgeschäfts. Grund dafür war nach Angaben der Dießener Polizei, dass das Auto von seiner Fahrerin nicht ordnungsgemäß geparkt worden war.

Verletzt wird bei dem Unfall in Dießen niemand

Wie die Polizei mitteilt, parkte eine 36-Jährige aus dem Landkreis Landsberg mit ihrem Dacia auf dem Parkplatz eines Dießener Geschäfts. Allerdings hatte die Frau weder einen Gang eingelegt noch die Handbremse angezogen. So rollte das Fahrzeug leicht bergab und landete schließlich in der Fassade eines anderen Geschäfts.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.500 Euro. Es wurden laut Polizeibericht keine Personen verletzt. (AZ)

