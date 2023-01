In München gibt es einen Vorgeschmack auf den Dießener Töpfermarkt

"Metamorphosen" lautet das Thema einer Keramikausstellung der Galerie Handwerk in München. Auch für deren Leiter Wolfgang Lösche stehen Veränderungen an.

Metamorphose heißt Verwandlung, Umgestaltung von Form oder Zustand. Das Wort kommt aus dem Altgriechischen. Dieser Prozess, der bei der Entstehung von Keramik offensichtlich immer wieder zutage tritt, ist auch Thema der großen Keramikausstellung zum Jahresauftakt in der Münchner Galerie Handwerk. "Diesmal möchten wir ein wenig Rückschau und Ausblick zugleich halten", sagt der in der Handwerkskammer für die Ausstellung verantwortliche Wolfgang Lösche. So wurden Keramikerinnen und Keramiker eingeladen, die "wir über viele Jahre begleitet haben, aber auch jene, bei denen wir spannendes Neues entdecken konnten und die zu einer jüngeren Generation zählen". Auch für Wolfgang Lösche steht ein Wandel bevor. Für den Dießener ist es die letzte internationale Keramikausstellung in der Galerie Handwerk, bevor er sich Ende Oktober in den Ruhestand verabschiedet. "Und ich gehe mit einem weinenden und einem lächelnden Auge." Dem Dießener Töpfermarkt wird er aber noch länger als Marktleiter zur Verfügung stehen.

Keramikfans können in München schon einen ersten Vorgeschmack auf das große Töpferfest am Ammersee im Mai bekommen. In der Galerie Handwerk sind viele Aussteller des Dießener Töpfermarktes vertreten und mit Christoph Möller auch ein prominenter Vertreter aus der Marktgemeinde. Auf rund 400 Quadratmetern Ausstellungsfläche sind im Erd- und Untergeschoss der Galerie Handwerk vor allem plastische Keramik von gut 40 Keramikerinnen und Keramikern zu sehen. Es ist das Zusammenspiel der Eigenschaften des Tones und der Farben, die sich in der Glut verändern, und die künstlerische Intention des Gestalters, die durch Oberfläche, Form und Ausdruck zu faszinierenden Objekten führt.

Zwei imposante Arbeiten von Christoph Möller aus Dießen

Der Dießener Christoph Möller präsentiert in München zwei imposante, sehr abstrakte Arbeiten, die bereits 2012 und 2019 entstanden sind. Johannes Nagel aus Halle an der Saale, der zu den derzeit wohl renommiertesten Keramikkünstlern zählt, ist mit seinen Objekten "movement/gentle orange" sowie "CUTS #22" vertreten. Während des Dießener Töpfermarkts im Mai werden Nagels Werke im Taubenturm zu sehen sein. Ebenfalls derzeit in München ausgestellt sind die Arbeiten von den Dießener Töpfermarktausstellern Eric Astoul, Kerstin Abraham, Monika Debus, Pascal Geoffroy, Kap-Sun Hwang, Young-Jae Lee und Uwe Löllmann.

Auch der Keramikpreisträger des vergangenen Jahres, der badische Keramiker und Bildhauer Manfred Emmenegger-Kanzler, ist mit seinen beeindruckenden Terrakotta-Objekten "Inside-Outside/Insel" und "Balance III" aus der Sammlung von Rudolf Strasser vertreten.

In der Galerie Handwerk ist ein Netzwerk entstanden

Seit mehr als 30 Jahren zeigt die Galerie Handwerk München Keramikausstellungen. So wurden viele internationale Beiträge aus Ländern und Regionen Europas und sogar Übersee in München gezeigt. "Aus manchen dieser Begegnungen sind sogar Freundschaften und ein großes Netzwerk entstanden. Nicht nur die Aussteller gehören zu dieser Familie, sondern auch die Sammler, Kunden und Liebhaber der Galerie Handwerk. Museen und Galerien, die uns geholfen haben oder für die wir Neues entdecken konnten", betont Wolfgang Lösche.

Die Ausstellung "Metamorphosen in Keramik" ist in der Galerie Handwerk, Max-Joseph-Straße 4, Eingang Ottostraße, bis 18. Februar zu sehen. Geöffnet ist Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 18 Uhr, Donnerstag, 10 bis 20 Uhr und Samstag 10 bis 13 Uhr.