Dießen

12:08 Uhr

Neue Broschüre über Zeichen und Bilder an Dießener Häusern

Plus Der Verein Kulturlandschaft Ammersee-Lech hat jetzt seine zehnte Broschüre vorgelegt. Herwig Stuckenberger stellt Fresken, Figuren und Fahnen an Häusern vor.

Von Gerald Modlinger

Wenn Dießen mal wieder Gegenstand einer neuen gedruckten Veröffentlichung ist, dann liegt der Gedanke nahe, dass deren Inhalt auch viel bereits Bekanntes enthält angesichts der Fülle an Literatur über Kultur und Geschichte der Marktgemeinde am Ammersee. Das mag man im Kopf haben, wenn man den inzwischen zehnten Band des Vereins Kulturlandschaft Ammersee-Lech zur Hand nimmt. Tatsächlich findet sich dort vieles, was man in Dießen bestens kennt. Es geht nämlich um Fresken, Skulpturen, Zunftzeichen und Wetterfahnen an und auf Häusern, doch das Verdienst von Autor Herwig Stuckenberger ist, dass er in dem gut 100-seitigen reich illustrierten Heft noch vieles über das vordergründig Sichtbare hinaus erzählen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

