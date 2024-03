Dießen

Neue Geschäfte: In zwei Dießener Straßen tut sich etwas

Ein Fuhr- und Containerbetrieb will auf diesem Grundstück an der Weilheimer Straße in Dießen eine Schüttguthalle mit Betriebsleiterwohnung errichten.

Plus Auf dem Grundstück einer früheren Autowerkstatt soll gebaut werden. Und im Ortszentrum von Dießen kündigen sich in zwei Geschäftshäusern neue Nutzungen an.

Von Gerald Modlinger

Bautätigkeit ist auf dem Gelände einer früheren Autowerkstatt an der Weilheimer Straße in Dießen schon längere Zeit zu beobachten, unter anderem wurde der Hof gepflastert. Ein Firmenschild kündet davon, dass das Gelände von einem Fuhrunternehmen und Containerdienst genutzt wird. Für diesen Zweck ist nun weiteres Gebäude geplant, wie aus einer Bauvoranfrage hervorgeht, die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses auf dem Tisch lag. Auch in der Johannisstraße kündigen sich Veränderungen an.

Nordwestlich des Werkstattgebäudes an der Ostseite der Weilheimer Straße soll eine Schüttguthalle (16 mal acht Meter) errichtet werden, darüber eine Betriebsleiterwohnung, sodass das Gebäude je nach Geländeverlauf 6,70 bis 7,33 Meter hoch werden würde. Zusammen mit dem bestehenden Gebäude würde ein Bauwerk mit einer Grundfläche von 345 Quadratmetern entstehen, führt die Vorlage des gemeindlichen Bauamts aus. So gesehen sei es fraglich, ob sich dieses in die umgebende Bebauung einfügen würde. Allerdings gibt die Verwaltung auch zu bedenken, dass sich auf dem Grundstück seit Jahrzehnten gewerbliche Bauten befinden. Lange Zeit befand sich dort eine Shell-Tankstelle, später eine Fiat-Werkstatt, anschließend hatte das Autohaus Schürer die Liegenschaft gepachtet. Als der Vertrag auslief, wurde dieser von der Eigentümerfamilie nicht mehr verlängert. Sie möchte das Gelände nun für den eigenen Fuhr- und Containerbetrieb nutzen.

