So war die große Eiszeit am Ammersee vor 60 Jahren

Plus Der Winter 1962/63 gilt als einer der kältesten überhaupt. Wie damals im Ammersee Kurier übers Wetter berichtet wurde und woran sich Zeitzeugen erinnern.

Wieder klingt ein Winter aus, der weitgehend wenig winterlich war, zumindest wenn man den Maßstab früherer Zeiten anlegt. Zwar gab es heuer auch ein paar Nächte mit teilweise zweistelligen Minustemperaturen, aber Eis und Schnee spielten wie auch 2021/22 erneut keine besondere Rolle. Vor 60 Jahren waren das Wetter und das Klima ganz anders. Der Winter 1962/63 gilt als einer der strengsten des 20. Jahrhunderts. Inzwischen können sich nur noch die Älteren daran erinnern. Den Jüngeren bleibt nur nachzulesen, was damals über das Wetter geschrieben wurde. Wir haben in den damaligen Ausgaben des Ammersee Kuriers geblättert.