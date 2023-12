Dießen

13:05 Uhr

Strandbad St. Alban: Der neue Pächter kommt aus Dießen

Plus Der Dießener Gemeinderat hat einen neuen Pächter für das Strandbad St. Alban gefunden. Die Wahl fällt auf dieses Mal wieder auf einen heimischen Gastronomen.

Von Gerald Modlinger Artikel anhören Shape

Der Markt Dießen hat einen neuen Pächter für den Bad-, Bistro- und Kioskbetrieb in St. Alban gefunden. In seiner Sitzung am Montagabend entschied sich das Gremium einstimmig dafür, das Strandbad wieder an einen Ortsansässigen zu verpachten.

Der Gastro-Unternehmer Peter Kaun junior soll ab 2024 das Strandbad in St. Alban bewirtschaften. "Das ist ein Objekt, das ganz hervorragend zu uns passt, zur Mengen- und Event-Gastronomie", sagt der 53-Jährige. "Das wird wirklich eine schöne Sache", verspricht Kaun, "ich weiß, wir können das, wir haben die richtigen Sachen und Leute an Bord und auch die Gemeinde will, dass sich in St. Alban was rührt." Peter Kaun junior kennt die Gastronomie seit rund 30 Jahren. So veranstaltet er den im August stattfindenden Flohmarkt in Dießen, er war viele Jahre Wirt im Club 1516 und hält seit etlichen Jahren auf dem familieneigenen Grundstück an der Ecke Herren-/Von-Eichendorff-Straße mittwochs den Viktualienmarkt ab. Sein Event-Catering ist bei Hochzeits- und Geburtstagsfeiern, Vereinsfesten oder bei Schulabschlussfeiern tätig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen